Des microsatellites au service des côtes

Pollution, érosion, détérioration : les environnements côtiers et maritimes du Canada font les frais des changements climatiques. Alors que le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, l’entreprise montréalaise NorthStar Ciel et Terre annonce la création d’un nouveau système de surveillance par microsatellites. Il permettra de fournir des données en temps quasi réel sur ce qui se passe sur le terrain.