Le syndicat Unifor affirme que l’entente pour les techniciens a été conclue jeudi et recommandée à l’unanimité par son comité de négociation.

(Toronto) Unifor dit qu’après huit mois de négociations, il a conclu une entente de principe avec Bell qui couvrira les techniciens.

La Presse Canadienne

Unifor ne divulguera aucun détail sur l’entente jusqu’à ce qu’elle soit soumise au vote des membres lors des prochaines réunions de ratification.

L’effectif des techniciens de Bell membres d’Unifor comprennent 3520 travailleurs représentés par 24 syndicats locaux en Ontario et huit au Québec.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada et représente 315 000 travailleurs dans plusieurs industries.

Le président national d’Unifor, Jerry Dias, a félicité les membres et leur comité de négociation dans un communiqué.

« Au cours de l’année écoulée, les Canadiennes et Canadiens ont pris conscience de l’importance de notre secteur des télécommunications et des travailleuses et travailleurs qui le font fonctionner », dit-il.

« La force de notre industrie des télécommunications est due à des travailleurs passionnés, qualifiés et syndiqués comme les membres d’Unifor des unités des techniciens de Bell. »