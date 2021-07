Entreprises

Johnson & Johnson prévoit de vendre pour 2,5 milliards US de vaccins

(New York) Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson (J & J) anticipe pour 2021 la vente de 2,5 milliards de dollars de vaccins anti-COVID-19 et, profitant de la reprise des procédures médicales non urgentes, a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année.