(Calgary) TransAlta a franchi une nouvelle étape dans sa route vers la carboneutralité en complétant la deuxième de trois conversions prévues de ses installations de production d’électricité d’Alberta Thermal, près de Wabamun.

La Presse Canadienne

L’unité 2 de Keephills fonctionne désormais au gaz naturel plutôt qu’au charbon, une transformation qui s’inscrit dans le plan de l’entreprise de Calgary visant à produire entièrement de l’énergie propre en Alberta d’ici la fin de l’année.

TransAlta a indiqué vouloir réduire ses émissions annuelles de gaz à effet de serre de 60 %, soit de 19,7 millions de tonnes d’ici 2030, par rapport au niveau de 2015, et atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Son chef de la direction, John Kousinioris, a indiqué que la plus récente conversion maintiendrait sa capacité de production actuelle et réduirait les émissions de dioxyde de carbone de plus de moitié, à environ 0,51 tonne par MWh.

La conversion de Keephills a coûté 31,5 millions, tandis que 64,7 millions supplémentaires ont été dépensés pour des mises à niveau du système et pour des projets d’infrastructure gazière et d’entretien.

Il s’agissait du deuxième projet de conversion après la conversion de l’unité 6 de Sundance en février. L’unité 3 de Keephills sera convertie plus tard cette année.

« Cela souligne non seulement l’engagement de TransAlta à répondre aux besoins de l’Alberta en électricité sûre, fiable et peu coûteuse, mais également notre engagement à atteindre nos objectifs de durabilité axés sur la production d’électricité propre », a affirmé M. Kousinioris.