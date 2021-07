Banana Republic, enseigne exploitée par Gap, fermera son magasin phare situé dans un édifice historique du centre-ville de Montréal, le 24 juillet. En raison des annonces de restructuration faites par l’entreprise l’automne dernier, qui a l’intention de fermer 350 magasins en Amérique du Nord d’ici 2023, la Société de développement commercial, Montréal centre-ville s’est dite peu surprise en apprenant la nouvelle.

Nathaëlle Morissette La Presse

« On n’était pas au courant de la date [de fermeture], mais ce n’est pas une surprise par contre que Banana Republic quitte le centre-ville de Montréal, a affirmé Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville, au cours d’une entrevue téléphonique, mardi. C’est dans la veine des restructurations des grandes enseignes. On ne s’attendait pas à ce qu’ils renouvellent leur bail. C’est bien sûr une perte. C’est vraiment un emplacement de choix. »

L’annonce de la fermeture, publiée dans un article paru sur le site Retail Insider, a par la suite été confirmée à La Presse par un porte-parole du détaillant Gap, dont le siège social est établi à San Francisco. En plus de détenir Banana Republic, l’entreprise américaine possède également les enseignes Gap, Old Navy et Athleta.

« En octobre 2020, nous avons annoncé notre intention de fermer environ 350 magasins Gap et Banana Republic en Amérique du Nord d’ici la fin 2023 », a-t-on affirmé par courriel.

Nous sommes confiants que ces fermetures vont permettre à l’entreprise d’aller de l’avant. Nous encourageons les employés touchés par ces fermetures à aller travailler dans d’autres magasins ou enseignes du groupe. Gap

Gap justifie ces décisions en raison des changements survenus dans le commerce de détail et la hausse des ventes en ligne. Pendant la pandémie, l’entreprise a cessé de payer certains des loyers de ses magasins fermés.

Jointe au téléphone, une responsable de la boutique Banana Republic située au 777, rue Sainte-Catherine Ouest, à l’angle de l’avenue McGill College, a confirmé que la trentaine d’employés avaient été informés de la fermeture il y a plus de deux mois. Nombre d’entre eux seront replacés dans d’autres magasins.

Selon une liste publiée sur le site de Gap, on indique que, depuis le début de 2020, au Canada, des boutiques ont notamment fermé à Montréal (Gap rue Saint-Denis), Mirabel (Gap), Ottawa (Gap), Toronto (Banana Republic et Gap dans Bloor Street, Don Mills et Yonge), Vancouver (Banana Republic), Peterborough (Gap Factory Store), Thunder Bay (Gap Factory Store), North Bay (Gap) et Kingston (Gap).

Un emplacement de choix

La fermeture du magasin de la rue Sainte-Catherine, situé dans un immeuble sur trois niveaux, d’une superficie de 30 000 pieds carrés, construit en 1931, est une « perte pour le centre-ville », selon Jean-François Belleau, directeur des relations gouvernementales et publiques du Conseil canadien du commerce de détail. « C’est un beau magasin, un bel environnement patrimonial. Au moment où on tente de revamper le centre-ville, ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle », soutient-il.

Glenn Castanheira, qui se désole aussi de voir partir Banana Republic, demeure toutefois confiant. « Il ne faut pas oublier que cette intersection est en pleine transformation, souligne-t-il. Je ne veux pas être trop optimiste, mais ça va permettre de trouver un locataire à long terme qui pourra bénéficier des nouveaux aménagements qui vont être là », poursuit-il, ajoutant dans la foulée qu’il est « beaucoup trop tôt » pour connaître le nom de l’enseigne qui emménagera au 777, rue Sainte-Catherine Ouest.

« Il y a énormément de transformation dans le commerce de détail. Il y a quelques années, on n’aurait même pas imaginé avoir Uniqlo au centre-ville. C’est sûr que ça va être une enseigne internationale, affirme-t-il. Il ne faut pas oublier que Sainte-Catherine, c’est l’artère la plus dispendieuse au Québec et la troisième au Canada. »

En avril, sur 424 locaux répertoriés, entre Saint-Urbain et Atwater, 61 étaient vacants.