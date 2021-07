Québec accorde une aide financière de 90 millions à un projet de centre de traitement de données situé à Lévis, dont la chaleur qu’il produira pourrait être récupérée pour faire pousser des fruits et des légumes.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le projet mené par QScale mettra en place des infrastructures technologiques capables de calculs de « haute performance », comme ceux requis par l’intelligence artificielle. L’entreprise veut également permettre à des serres de récupérer la chaleur générée par le centre.

La valeur du projet est estimée à 867 millions. La construction se déploiera en huit phases sur une période de sept ans. L’investissement permettrait la création de plus de 200 emplois.

L’intervention du gouvernement du Québec se décline par un prêt de 60 millions et par un investissement de 30 millions en parts de société en commandite dans l’entreprise. « Ce projet répond à un besoin mondial en forte croissance en raison du volume de données généré par les applications mobiles et les nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle », déclare Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation, dans un communiqué.