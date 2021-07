(Montréal) Le spécialiste des repas prêts à cuisiner Marché Goodfood a dépassé les attentes des analystes, dévoilant des revenus records au cours des résultats de son troisième trimestre

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise a affiché des revenus en hausse de 24 %, ou 21,2 millions, à 107,8 millions, au cours de la période de trois mois terminée le 31 mai. C’est un montant plus élevé que la prévision médiane des analystes à 96,6 millions, selon une recension de Refinitiv.

« Nos résultats impressionnants du troisième trimestre témoignent du succès de nos repas prêts à cuisiner qui ont fait notre renommée, de notre offre croissante de produits d’épicerie et de nos capacités de traitement des commandes le jour même au sein de nos principaux marchés, ce qui favorise l’augmentation de la taille des paniers et de la fréquence des commandes de nos membres de plus en plus fidèles et engagés », a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood, dans un communiqué.

L’entreprise a enregistré une perte nette par action de 0,03 $, comparativement à un bénéfice net de 0,05 $ à la même période l’an dernier. Les analystes anticipaient, pour leur part, une perte de 0,05 $.