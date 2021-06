Entreprises

Boeing cherche à renégocier le prix des deux avions présidentiels américains

(New York) Boeing a demandé au gouvernement américain à renégocier le prix du contrat de deux exemplaires de l’avion présidentiel Air Force One et a prévenu qu’il aurait probablement un an de retard sur la livraison, a indiqué mardi une responsable du ministère de la Défense.