La société montréalaise, qui compte aussi des activités dans les secteurs des médias et de l’édition, a souligné que le plus récent trimestre avait vu un retour de la croissance interne dans son secteur de l’impression, une première depuis l’arrivée de la pandémie, ainsi qu’une demande soutenue dans celui de l’emballage.

(Montréal) L’imprimeur et emballeur Transcontinental a affiché mercredi un bénéfice net du deuxième trimestre en hausse de 38,5 %, même si ses revenus ont légèrement diminué par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société montréalaise, qui compte aussi des activités dans les secteurs des médias et de l’édition, a souligné que le plus récent trimestre avait vu un retour de la croissance interne dans son secteur de l’impression, une première depuis l’arrivée de la pandémie, ainsi qu’une demande soutenue dans celui de l’emballage.

La croissance du résultat opérationnel de l’ensemble de l’entreprise s’expliquait essentiellement par la performance du secteur de l’impression, qui a profité de la bonne tenue de la majorité de ses groupes et des mesures de réduction de coûts imposées à ce secteur.

La diminution des revenus a quant à elle été attribuée à l’effet négatif de la variation du taux de change sur le secteur de l’emballage, un élément qui a été en grande partie contrebalancé par la croissance interne au sein des trois secteurs de l’entreprise.

Transcontinental a réalisé un profit net attribuable aux actionnaires de 35,6 millions au cours du trimestre clos le 25 avril, ce qui se comparait à un bénéfice de 25,7 millions pour la même période l’an dernier. Le profit par action a atteint 41 cents, en hausse par rapport à celui de 30 cents du deuxième trimestre un an plus tôt.

En excluant certains éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s’est chiffré à 47,8 millions, soit 55 cents par action, ce qui se comparait à un profit ajusté de 43,6 million, ou 50 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus de Transcontinental ont été de 623,3 millions au plus récent trimestre, alors qu’ils avaient été de 625,1 millions un an plus tôt.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 45 cents, ainsi que des revenus de 626,2 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TCL. A)