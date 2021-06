(Toronto) McCain Foods s’engage à améliorer son empreinte climatique, affirmant que toutes ses frites seront préparées avec des pommes de terre provenant d’une ferme utilisant des pratiques agricoles plus durables d’ici la fin de la décennie.

La Presse Canadienne

L’entreprise affirme que 100 % de sa superficie de culture de pommes de terre — représentant 149 733 hectares dans le monde — sera cultivée en utilisant l’agriculture régénérative d’ici 2030.

McCain précise que la technique agricole favorise la biodiversité, augmente la couverture végétale des champs, minimise les perturbations du sol et maximise la diversité des cultures afin d’utiliser l’eau efficacement, de protéger contre l’érosion, de capturer plus de carbone et de créer une plus grande résilience aux sécheresses et aux inondations.

Le PDG de McCain, Max Koeune, affirme que la pandémie a mis en lumière la nature précaire du système alimentaire mondial, mais que les changements climatiques demeurent le plus grand défi.

Il dit que l’ensemble du système alimentaire risque de subir des « dommages irréparables » si l’industrie ne transforme pas la façon dont les aliments sont cultivés.

McCain, le plus grand fabricant mondial de produits de pommes de terre surgelés, a pris cet engagement dans son rapport mondial sur la durabilité publié lundi.