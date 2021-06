(Montréal) Bell Canada a signé une entente avec Amazon Web Services (AWS) pour augmenter les capacités de son réseau 5G.

La Presse Canadienne

Dans le cadre de l’accord, Bell intégrera les services de calcul et de stockage d’AWS à la périphérie de son réseau 5G.

Les nouveaux réseaux 5G à haut débit que les entreprises construisent devraient prendre en charge un large éventail de nouvelles applications.

Bell affirme que son nouveau réseau peut répondre plus rapidement et gérer des volumes de données plus importants que les générations précédentes de technologie sans fil.

Selon la société, l’intégration avec AWS aidera à minimiser la latence et permettra de nouvelles technologies telles que les jeux immersifs, la diffusion en continu de contenu vidéo en ultra-haute définition, les véhicules autonomes et la fabrication intelligente.

Le réseau 5G de Bell est accessible à environ 35 % des Canadiens et l’entreprise prévoit de faire passer cette proportion à 70 % d’ici la fin de l’année.