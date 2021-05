(Calgary) Suncor Énergie s’est engagée mercredi à réduire ses émissions de gaz à effet pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

La Presse Canadienne

L’objectif précédent du producteur de sables bitumineux, fixé en 2015, visait une réduction de 30 % des émissions de ses activités en amont d’ici 2030. La nouvelle cible est semblable à l’objectif de carboneutralité de son concurrent Cenovus Energy, annoncé au début de l’année dernière.

Suncor prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 10 mégatonnes par année d’ici 2030 à l’échelle de sa chaîne de valeur énergétique, alors qu’elle émettait environ 29 mégatonnes par année en 2019. Pour y arriver, elle entend réduire les émissions de ses activités de base, en développant ses activités liées aux carburants renouvelables, à l’électricité et à l’hydrogène, offrant ainsi à ses clients un accès à des carburants plus propres.

L’annonce a été faite juste avant la présentation de la journée des investisseurs de Suncor, au cours de laquelle la société a précisé qu’elle concentrerait ses dépenses en immobilisations annuelles prévues de 5 milliards jusqu’en 2025 sur l’optimisation de ses activités de production, de raffinage et de commercialisation de sables bitumineux, tout en réduisant ses coûts et en développant des activités à faible émission de carbone.

Suncor calcule que ces changements lui permettront de générer des flux de trésorerie supplémentaires disponibles de 2 milliards par an d’ici 2025.

Ces fonds doivent être utilisés pour augmenter les dividendes, racheter des actions et réduire la dette.

« Depuis des décennies, Suncor fait évoluer et croître ses activités — transformant une ressource en sables pétrolifères émergente en l’un des bassins pétroliers les plus fiables au monde affichant un rendement de premier rang relativement à l’environnement, au volet social et à la gouvernance », a affirmé le chef de la direction de Suncor, Mark Little.

« Nous continuerons à mettre en valeur les sables pétrolifères pendant de nombreuses décennies à venir, en procurant une grande valeur et d’importants rendements aux actionnaires, et en réduisant davantage les émissions dans le cadre de notre parcours vers la carboneutralité d’ici 2050. »