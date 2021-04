Entreprises

SNC-Lavalin réhabilitée par la Banque mondiale

SNC-Lavalin quitte la liste noire de la Banque mondiale, qui a décidé de retirer le nom de la firme d’ingénierie et de construction deux ans plus tôt que prévu, après avoir sévi à son endroit en 2013 à la suite d’affaires de corruption survenues au Bangladesh et au Cambodge.