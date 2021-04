Au moment de sévir à l’endroit de SNC-Lavalin en 2013, la Banque mondiale avait souligné que la radiation de 10 ans constituait la « plus longue période d’exclusion jamais fixée ».

(Montréal) SNC-Lavalin quitte la liste noire de la Banque mondiale, qui a retiré le nom de la firme d’ingénierie et de construction deux ans plus tôt que prévu, après avoir sévi à son endroit en 2013 à la suite d’affaires de corruption survenues au Bangladesh et au Cambodge.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

La décision devrait aider la multinationale à redorer sa réputation, qui a été entachée au cours d’une décennie marquée par de multiples scandales, et lui permettra également de recommencer à soumissionner et réaliser des travaux financés par la Banque mondiale, qui s’attend à avoir déployé 160 milliards US d’ici la fin juin dans des pays en développement.

Sur le parquet de la Bourse de Toronto, mardi avant-midi, quelques heures après l’annonce, le titre de SNC-Lavalin se négociait à 27,06 $, en recul de 16 cents, ou 0,6 %.

Pour le directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) François Dauphin, la décision de la Banque mondiale aura davantage d’impacts sur l’image de l’entreprise montréalaise que sur ses finances.

« L’entreprise a souffert énormément dans les dernières années, a-t-il expliqué, au cours d’un entretien téléphonique. Elle avait récupéré une partie de sa réputation, mais pas partout. À certains endroits au pays, il faut encore la rétablir. »

Au moment de sévir à l’endroit de SNC-Lavalin et une centaine de ses filiales, en 2013, la Banque mondiale avait souligné que la radiation de 10 ans constituait la « plus longue période d’exclusion jamais fixée ». Cette mise à l’index a finalement été ramenée à huit ans puisque la firme a répondu aux exigences de l’institution internationale en matière de conformité.

Ce sont des allégations de corruption entourant un contrat réalisé en 2011 par SNC-Lavalin pour la construction d’un pont au Bangladesh — financé par la Banque mondiale — qui avait incité l’institution internationale à agir. Dans ce dossier, deux ex-cadres de la société avaient également été accusés au Canada pour corruption de fonctionnaire étranger.

« D’après l’évaluation du bureau indépendant de conformité […] SNC-Lavalin a rempli ses obligations en vertu de l’accord (intervenu en 2013) et les sanctions imposées ont été levées le 17 avril », a indiqué un porte-parole de la Banque mondiale dans un courriel.

Dans une note envoyée à ses clients, Sabahat Khan, de RBC Marchés des capitaux, a estimé que l’annonce de l’institution internationale témoignait des progrès réalisés par la multinationale en matière d’intégrité.

Mais en ce qui a trait à l’aspect financier de la décision rendue par la Banque mondiale, celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence marquée sur les résultats.

« Les revenus générés par des projets financés par la Banque mondiale […] ne représentaient qu’environ 1 % des revenus annuels de SNC-Lavalin avant la radiation (en 2013) », a écrit l’analyste.

Au Canada, SNC-Lavalin avait écopé d’une amende de 280 millions et l’une de ses divisions avait plaidé coupable à une accusation de fraude pour des gestes posés en Libye entre 2001 et 2011. En échange, il y avait eu un arrêt des procédures à l’égard d’autres divisions de SNC-Lavalin en lien avec les accusations déposées en 2015 par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). L’entente permettait d’éviter à l’entreprise d’être écartée des contrats du gouvernement fédéral pour une période pouvant aller jusqu’à 10 ans.