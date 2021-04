Entreprises

Grève des débardeurs au port de Montréal

Une menace pour la relance, selon les PME

À partir de ce samedi, les débardeurs du port de Montréal ne déchargeront plus de bateaux pendant la fin de semaine, dans le cadre de leur grève partielle annoncée cette semaine. Cette situation fait craindre aux PME qu’un port qui fonctionne au ralenti n’entraîne des coûts et des délais supplémentaires et ne menace la relance économique post-pandémie.