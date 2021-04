Techniquement, toutes les entreprises ayant obtenu une des 172 licences du CRTC dites de « niveau 4 », qui couvrent essentiellement les territoires de grandes villes et de leurs banlieues, ont le droit de demander un accès aux réseaux des trois grands, et également à celui de SaskTel, en Saskatchewan.

Les grands fournisseurs de service sans fil comme Bell, Rogers et Telus devront ouvrir leurs réseaux, mais seulement à certains compétiteurs « régionaux ». Dans une décision très attendue, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) a tranché la poire en deux ce jeudi : seules les entreprises plus petites disposant d’un spectre de fréquences local, comme Vidéotron, Cogeco et Eastlink, pourront négocier avec les trois principaux fournisseurs canadiens et obtenir l’accès à leurs réseaux.

Karim Benessaieh

La Presse

Concrètement, cela pourrait permettre à une entreprise comme Vidéotron d’accéder aux réseaux hors Québec. Techniquement, toutes les entreprises ayant obtenu une des 172 licences du CRTC dites de « niveau 4 », qui couvrent essentiellement les territoires de grandes villes et de leurs banlieues, ont le droit de demander un accès aux réseaux des trois grands, et également à celui de SaskTel, en Saskatchewan. Le CRTC ne pouvait préciser de combien d’entreprises il s’agit.

Cette possibilité n’est toutefois pas octroyée aux autres entreprises qui souhaiteraient devenir un « exploitant de réseaux mobiles virtuels » (ERMV), mais qui ne disposent pas de spectre. Celles-ci ont la possibilité toutefois de s’entendre avec les fournisseurs régionaux pour accéder à leur réseau.

Le CRTC n’a défini aucun tarif, se contentant d’imposer des « termes et conditions » généraux, comme le fait que les ententes devront être d’une durée de sept ans. Les entreprises en négociation ont 90 jours pour s’entendre, après quoi le CRTC se pencher sur ces contrats. En cas d’échec des négociations, l’organisme fédéral procédera à un arbitrage.

