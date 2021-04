Entreprises

Industrie de la construction

Pomerleau explore d’autres structures

En constante quête d’innovation, Pomerleau a décidé de pousser sa recherche et développement un cran plus loin en sortant de ses murs. Des employés de son département R et D s’installeront à compter de l’automne à l’École des sciences de la créativité La Factry, à la Gare Windsor de Montréal. Ils inaugureront du même coup l’aXLab.