Le CRTC tranche la poire en deux

Les grands fournisseurs de service sans fil comme Bell, Rogers et Telus devront ouvrir leurs réseaux, mais seulement à certains compétiteurs « régionaux ». Dans une décision très attendue, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) a tranché la poire en deux ce jeudi : seules les entreprises plus petites disposant d’un spectre de fréquences local, comme Vidéotron, Cogeco et Eastlink, pourront négocier avec les trois principaux fournisseurs canadiens et obtenir l’accès à leurs réseaux.