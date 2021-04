Un pacte de près de 6 milliards entre Ottawa et Air Canada

(Ottawa) Le gouvernement fédéral a conclu une entente d’aide financière de près de 6 milliards avec le transporteur Air Canada, en grande partie sous forme de prêts. En vertu de cet accord, les clients dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie seront remboursés.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

La compagnie a indiqué lundi que l’entente prévoyait une « série d’accords de financement par instruments d’emprunt et de capitaux propres qui lui donnera accès à des liquidités maximales de 5,879 milliards par l’intermédiaire du Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) ».

Le plan d’aide s’articule autour de quatre critères, a précisé la ministre des Finances et vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland.

Le transporteur devra s’assurer :

1. Que les liaisons aériennes sont maintenues entre les communautés régionales et le reste du pays grâce à la reprise des services suspendus temporairement par Air Canada dans les aéroports ;

2. Que tout client d’Air Canada qui demande un remboursement sera remboursé pour certaines annulations liées à la pandémie ;

3. Que les emplois du secteur aérien, les pensions et les conventions collectives sont protégés ;

4. Qu’Air Canada demeurera un client du secteur aérospatial canadien.

Il est essentiel que nous maintenions des liens entre les gens et nos communautés, petites ou grandes. Il est important de protéger les clients canadiens. Notre priorité consiste à assurer la compétitivité du secteur aérien canadien et des compagnies aériennes canadiennes ainsi qu’à protéger des milliers de bons emplois de ce secteur. Chrystia Freeland, ministre des Finances, dans un communiqué

Le programme procurera au transporteur « un niveau de protection important », lui permettra de « résoudre le remboursement aux clients de billets non remboursables », de maintenir ses effectifs et « revenir sur les marchés régionaux », a déclaré dans un communiqué Michael Rousseau, PDG d’Air Canada.

De plus, le coup de pouce fédéral fournit « les liquidités supplémentaires dont nous pourrions avoir besoin pour rebâtir notre entreprise dans l’intérêt de toutes les parties prenantes et pour continuer à contribuer largement à l’économie canadienne durant la reprise et à long terme », a-t-il ajouté.

« À l’heure où la campagne de vaccination s’accélère, nous continuons de travailler avec le gouvernement du Canada à l’évolution de mesures de dépistage et d’atténuation de la quarantaine sûres et fondées sur des données scientifiques dans l’optique de relancer notre secteur en toute sécurité », a indiqué M. Rousseau.

Et les autres compagnies dans tout ça ? Des négociations sont en cours avec d’autres transporteurs canadiens pour déterminer le soutien financier qu’ils pourraient recevoir, a-t-on souligné au cabinet de la ministre Freeland.

« Toute entente conclue comprendra une exigence stipulant que la compagnie aérienne devra également rembourser les passagers pour des annulations liées à la pandémie. Dans l’éventualité où la compagnie n’aurait pas besoin d’un soutien à la liquidité du gouvernement, le gouvernement demeure prêt à aider toutes les compagnies aériennes à rembourser les bons de voyage de leurs clients », est-il précisé.

Cela fait des mois que le gouvernement Trudeau planche sur une stratégie pour voler au secours du secteur aérien canadien. Le Canada demeurait, jusqu’à lundi, le seul pays du G7 à ne pas avoir débloqué une aide spécifique pour l’industrie aérienne.

En janvier dernier, alors que le fédéral resserrait les mesures de quarantaine pour les voyageurs aériens, les transporteurs avaient suspendu certains vols vers les destinations soleil.

Plusieurs dizaines de milliers de licenciements ont eu lieu chez les principaux transporteurs depuis le début de la crise sanitaire à la suite de l’imposition de restrictions visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus, ce qui a fait plonger la demande.

Air Canada avait indiqué en février qu’elle conservait 2,3 milliards en vente de billets à son plus récent trimestre. En octobre dernier, Air Canada avait par ailleurs annulé 12 des 45 commandes fermes d’A220 d’Airbus assemblés à Mirabel. WestJet a fait de même avec un contrat pour 15 avions Boeing 737 Max.

Le président du puissant et influent syndicat Unifor, Jerry Dias, a récemment évalué le coût d’un plan de sauvetage pour l’ensemble de l’industrie à 7 milliards en prêts à rembourser à 1 % d’intérêt sur 10 ans.

L’annonce du pacte survient une semaine avant le dépôt du premier budget de Chrystia Freeland.

Avec La Presse Canadienne