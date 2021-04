HBC travaille avec la Ville de Montréal et les autres parties prenantes pour finaliser les détails. Le projet devrait être lancé d’ici 2023, et son achèvement est prévu pour 2027. Le magasin restera ouvert tout au long du processus de construction.

Le grand magasin de la rue Sainte-Catherine sera transformé pour comprendre une tour de bureaux de 25 étages.

André Dubuc

La Presse

L’Office de consultation publique tiendra une consultation publique sur le projet. À compter du 29 avril, les citoyens pourront donner leur opinion en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Les séances se tiendront à compter du 18 mai, de façon virtuelle et en personne, si les consignes sanitaires l’autorisent.

Le projet immobilier à usage mixte comprendra la construction d’une tour de bureaux d’environ un million de pieds carrés et la transformation du magasin existant de La Baie d’Hudson.

Alors que les consommateurs continuent d’évoluer dans leur façon de vivre, de travailler et de faire des achats, nous nous engageons à tirer parti de ces changements, tout en libérant le plein potentiel de nos propriétés de premier plan à travers l’Amérique du Nord. Ian Putnam, président et chef de la direction de Propriétés et Investissements de HBC, dans un communiqué

La tour de bureaux sera habillée d’un rideau de verre. Elle offrira de grands planchers pouvant atteindre 60 000 pieds carrés. Les promoteurs mettront l’accent sur le bien-être des employés et le souci de l’environnement, tout en respectant l’héritage de l’immeuble phare.

Construit en 1891, l’ancien magasin Morgan’s a été acheté par HBC en 1960 et rebaptisé La Baie en 1972. Il est situé en face du square Philips.

L’architecture originale du bâtiment patrimonial sera protégée, s’engagent ses propriétaires : restauration des façades, réouverture des fenêtres, retour des vitrines à leur état d’origine.

Quatre terrasses en gradins seront créées sur les quatre toits verts de la tour de bureaux. L’entrée principale et la partie la plus haute de la tour se trouveront du côté du boulevard de Maisonneuve.

HBC et RioCan n’en sont pas à une première collaboration. Par l’intermédiaire d’une coentreprise, HBC (79,8 %) et RioCan (20,2 %) contrôlent 10 propriétés totalisant plus de trois millions de pieds carrés au pays.

RioCan est l’un des plus importants fonds de placement immobilier du Canada. RioCan détient et gère des propriétés centrées sur le commerce de détail. Au 31 décembre 2020, son portefeuille était composé de 223 actifs immobiliers d’une superficie d’environ 38,3 millions de pieds carrés.