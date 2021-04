(Leamington) Aphria a affiché une perte de 361 millions pour son troisième trimestre, ce qui se comparait à un profit de 5,7 millions pour la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le producteur de cannabis de Leamington, en Ontario, a précisé que les résultats du plus récent trimestre comprenaient une perte non réalisée de 264,8 millions liée à des débentures convertibles, comparativement à un gain de 23,1 millions lors de la même période un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Aphria a perdu 47,9 millions, soit 15 cents par action, pour le trimestre clos le 28 février, comparativement à une perte ajustée de 9,8 millions, ou 4 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus nets ont totalisé 153,6 millions, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 144,4 millions du même trimestre un an plus tôt.

Les actionnaires d’Aphria doivent vote mercredi sur un projet de fusion avec le producteur rival Tilray, de Nanaimo, en Colombie-Britannique.

Si la transaction est approuvée, le chef de la direction actuel d’Aphria, Irwin Simon, occupera le même poste au sein de la nouvelle entité, qui sera exploitée sous l’enseigne de Tilray.