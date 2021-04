(Montréal) Une division de Groupe Canam a mis la main sur le spécialiste des charpentes et structures métalliques Supermétal ainsi que ses quelque 550 employés pour une somme qui n’a pas été dévoilée.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Cette acquisition, annoncée jeudi, devrait permettre à Canam Ponts d’accroître sa capacité de production ainsi que son offre de produits, a-t-elle expliqué, dans un communiqué.

Fondée à la fin des années 1950 et établie à Lévis, Supermétal exploite trois usines de charpentes et structures métalliques situées à Lévis, Sherbrooke, Montréal ainsi qu’en Alberta. L’entreprise est également propriétaire d’un bureau d’ingénierie et de dessin aux Philippines.

Supermétal a notamment travaillé sur des projets de stades, d’aéroports, de ponts et d’immeubles à travers l’Amérique du Nord.

Établie à Saint-Georges, en Beauce, Groupe Canam, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de structures en acier, compte plus de 2675 employés et exploite sept usines au Canada ainsi qu’une autre au sud de la frontière.

Ses bureaux d’ingénierie sont situés au Canada, en Roumanie ainsi qu’en Inde.