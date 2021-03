(Montréal) Les turbulences provoquées par la pandémie de COVID-19 ne semblent pas décourager les ambitions de croissance de Dollarama à long terme, qui souhaite continuer à construire des magasins pour élargir l’empreinte physique de son réseau.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

En dévoilant ses résultats du quatrième trimestre, mercredi, où ses bénéfices ont fléchi, le détaillant établi à Montréal a annoncé qu’il comptait ajouter 600 points de vente au pays pendant la prochaine décennie. Le réseau de la chaîne de magasins d’articles à 1 $ et plus devrait atteindre 2000 magasins d’ici 2031.

« À la lumière de notre performance passée, de notre position chèrement acquise de destination de magasinage hebdomadaire pour les familles canadiennes et de l’évaluation minutieuse du potentiel et des forces du marché, nous relevons notre cible de croissance à long terme au Canada », a souligné le président et chef de la direction de Dollarama, Neil Rossy, dans un communiqué.

Au 31 janvier, le réseau de l’entreprise comptait 1356 magasins. L’objectif précédent visait 1700 établissements en 2027. Annuellement, entre 60 et 70 points de vente devraient s’ajouter au réseau.

Le quatrième trimestre, la période où le détaillant génère habituellement ses ventes les plus importantes de l’année, a été plus difficile pour Dollarama, qui a engrangé un bénéfice net de 173,9 millions, ou 56 cents par action, en baisse par rapport à 178,7 millions, ou 57 cents par action, au quatrième trimestre de l’exercice précédent.

De leur côté, les ventes ont totalisé 1,10 milliard, en progression de 2,8 %.

« Au quatrième trimestre, notre élan a été freiné par l’établissement de mesures sanitaires plus strictes dans plusieurs provinces au mois de décembre, a souligné M. Rossy. Ces mesures plus sévères ont provoqué une baisse soudaine et soutenue de l’achalandage dans les magasins et des ventes jusqu’à la fin de l’exercice. »

Le dernier trimestre de l’exercice s’était amorcé sur une bonne note pour Dollarama alors que les ventes de ses magasins ouverts depuis un an affichaient une croissance de 7 % au cours des cinq premières semaines. Toutefois, le resserrement des mesures sanitaires dans des provinces comme le Québec, l’Ontario et l’Alberta ont changé la donne.

De plus, l’interdiction temporaire de la vente de biens non essentiels au Québec, où se trouvent environ 30 % des magasins de Dollarama, a eu une incidence négative sur l’achalandage pendant le reste du quatrième trimestre.

Les analystes anticipaient un chiffre d’affaires trimestriel de 1,13 milliard sur un profit par action de 56 cents, selon les analystes sondés par la firme de données financières Refinitiv.

« Comme prévu, les ventes ont été négativement affectées par les restrictions sanitaires, a souligné Chris Li, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note. Les marges ont été meilleures que prévu. Les fortes ventes des produits saisonniers ont été contrebalancées par une augmentation des dépenses (essentiellement liées à la COVID-19). »

Pour l’exercice, le chiffre d’affaires de Dollarama a affiché une progression de 6,3 % pour s’établir à 4,03 milliards. Son bénéfice net s’est élevé à 564,4 millions, ou 1,81 $ par action, alors qu’il avait été de 564 millions, ou 1,78 $ par action en 2020.

À la Bourse de Toronto, mercredi avant-midi, l’action du détaillant cotait à 53,99 $, en hausse de 1,75 $, ou 3,35 %.