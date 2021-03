Stephen Jones, président et chef de la direction de Flair, estime qu’à Montréal, les voyageurs paient beaucoup trop cher depuis bien trop longtemps pour se déplacer en avion.

(Edmonton) Le transporteur aérien à bas prix Flair Airlines annonce mardi qu’il étendra à compter du 1er juillet prochain son service à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, de Montréal, avec des vols directs vers Toronto, Vancouver, Halifax et Abbotsford, en Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

Flair annonce aussi que de nouveaux appareils sont ajoutés à sa flotte et que les préparatifs se poursuivent pour le redémarrage sécuritaire des voyages. Son développement se concentre d’abord sur les marchés intérieurs au Canada.

Stephen Jones, président et chef de la direction de Flair, estime qu’à Montréal, les voyageurs paient beaucoup trop cher depuis bien trop longtemps pour se déplacer en avion.

À son avis, l’offre de voyages aériens abordables au Canada est une première étape essentielle pour relancer le secteur du voyage et du tourisme.

Flair continuera d’assurer uniquement le service essentiel jusqu’en avril et commencera à élargir son service en mai, au fur et à mesure que les vaccinations se poursuivront et que l’envie de voyager reviendra.

Le transporteur basé à Edmonton affirme que les tarifs aller simple sur plusieurs des nouvelles liaisons de Montréal commencent à partir de 49 $, taxes et frais inclus.