Alors que plusieurs détaillants ont souffert des confinements liés à la pandémie de COVID-19, les ventes de Lululemon sont restées solides alors que les personnes en télétravail se procuraient des vêtements plus confortables.

(Vancouver) Lululemon Athletica a affiché mardi un chiffre d’affaires en hausse d’environ 24 % pour son plus récent trimestre.

La Presse Canadienne

Le détaillant vancouvérois de vêtements d’exercice et de yoga a indiqué que ses revenus s’étaient chiffrés à 1,7 milliard au cours de son quatrième trimestre, alors qu’ils avaient été de 1,3 milliard lors de la même période un an plus tôt.

La société a réalisé un bénéfice net d’environ 329 millions pour le trimestre clos le 31 janvier, en hausse d’environ 10 % par rapport à celui de 298 millions de la même période de l’année précédente.

Le profit ajusté de Lululemon, qui exclut certains éléments, s’est établi à 2,52 $ par action, comparativement à celui de 2,28 $ par action du quatrième trimestre précédent.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 2,47 $ par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv Eikon.

