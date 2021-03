Todd Coleman, président et chef de la direction d’eStruxture, que l’on voit ici devant un des trois centres de données montréalais de l’entreprise, celui construit dans l’ancienne imprimerie de The Gazette dans l’Ouest-de-l’Île.

eStruxture, fournisseur montréalais spécialisé en infonuagique, passera de 6 à 14 centres de données avec l’acquisition des installations canadiennes de sa rivale torontoise Aptum Technologies.

Karim Benessaieh

La Presse

La transaction qui sera annoncée ce mardi, d’une somme qui n’a pas été dévoilée et payée comptant, fera d’eStruxture la plus importante entreprise canadienne dans ce domaine, avec une capacité informatique totale de 100 mégawatts. Seule l’américaine Equinix, avec ses 15 centres, dont les 13 achetés à Bell en juin dernier, la surclasse au pays.

Quant à Aptum, connue jusqu’en 2019 sous le nom de Cogeco Peer 1, elle abandonne ce segment de ses activités au pays pour se concentrer sur les services aux entreprises, au Canada et dans quatre autres continents.

« Nous doublons notre capacité et financièrement, avec l’acquisition des activités d’Aptum, nous triplons nos activités, précise Todd Coleman, président et chef de la direction d’eStruxture. Avec 14 centres à travers le Canada, nous avons maintenant une capacité massive de répondre à la demande de nos clients. »

Accès aux « hôtels »

Pour eStruxture, qui comptait des installations à Montréal, Vancouver et Calgary, la transaction permettra notamment de mettre la main sur cinq centres dans la grande région de Toronto, où elle était absente.

L’entreprise montréalaise aura également accès à deux infrastructures cruciales, mais peu connues du commun des mortels, des « hôtels transporteurs » à Toronto et à Vancouver. Il s’agit essentiellement d’édifices, appelés « carrier hotels » en anglais, dans lesquels les fournisseurs en télécommunications permettent l’interconnexion entre leurs réseaux. Concrètement, les clients d’eStruxture auront accès à la totalité des fournisseurs de réseaux canadiens, plus de 200, en ayant leurs entrées au 151, Front Street West à Toronto et au 555, Hastings à Vancouver.

Pour les entreprises québécoises, souligne M. Coleman, il s’agit d’un accès alléchant à de nouvelles possibilités, du fait des racines québécoises d’eStruxture. « Les Québécois aiment faire affaire avec des Québécois. Nous leur offrons une possibilité significative de s’étendre dans le reste du Canada. Cette possibilité existait, mais elle est maintenant plus robuste. »

Demandes urgentes

eStruxture se spécialise dans un domaine qui connaît une croissance exponentielle depuis une décennie, l’infonuagique, qui repose sur ces centres de données. Pour 80 % de ses quelque 900 clients, des petites entreprises aux géants comme Amazon, Google et Microsoft, on loue ces installations qui offrent connectivité, électricité, climatisation et services techniques. Les clients y installent eux-mêmes leur équipement, ce que M. Coleman appelle la « colocation ».

En outre, 20 % des clients utilisent les serveurs d’eStruxture, qui se trouve ainsi à assumer, en impartition, tout le volet informatique.

« Il y a 15 ou 20 ans, les entreprises avaient leurs propres serveurs, ce qui demande beaucoup d’expertise qu’elles n’ont pas toujours, explique le PDG. Nos clients ont fait migrer leur infrastructure vers nous. Nous leur louons nos infrastructures, leur donnons accès aux réseaux, un support 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et leur permettons de profiter des espaces physiques. »

Disposer de plus de centres de données, explique-t-il, c’est également pouvoir répondre aux demandes pressantes de clients qui ont des besoins informatiques accrus. « Ils viennent avec une urgence, ils veulent plus de capacité, c’est très important pour nous de pouvoir les accommoder. »