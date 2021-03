Entreprises

Molson Coors continue de subir les effets d’une cyberattaque

(Montréal) Le brasseur Molson Coors a indiqué qu’il continue de subir des retards et des perturbations dans ses activités au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis à la suite d’une cyberattaque révélée plus tôt ce mois-ci.