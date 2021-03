(Toronto) Le deuxième plus grand détaillant en alimentation du Canada et un groupe de l’industrie représentant les producteurs d’aliments ont accepté de préparer une proposition provisoire de code de pratiques qui s’attaque à des pratiques qu’ils jugent déloyales.

La Presse Canadienne

Empire et Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) ont indiqué que leur code s’intéressait à des tactiques en vigueur depuis longtemps, comme des frais arbitraires, des hausses de coûts imposées sans préavis et des paiements tardifs.

Selon eux, les mauvaises relations entre les détaillants et les fournisseurs se répercutent sur les consommateurs et peuvent avoir une incidence sur les prix, le choix des produits et les possibilités d’emploi.

Cette proposition de code de conduite survient alors que les Compagnies Loblaw, Walmart Canada et United Grocers, un acheteur national qui représente Metro, ont unilatéralement imposé des hausses de frais à leurs fournisseurs ces derniers mois.

Empire — qui exploite plusieurs chaînes d’épiceries incluant IGA, Sobeys, Safeway, FreshCo et Rachelle-Béry — et le groupe de produits de consommation encouragent les autres épiciers, fournisseurs et participants de l’industrie à appuyer leur proposition, la première du genre au Canada.

Le chef de la direction d’Empire, Michael Medline, a estimé que les détaillants et fournisseurs ont réalisé des « progrès sans précédent » grâce à leur collaboration pendant la pandémie, pour protéger la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il a ainsi exhorté les acteurs de l’industrie à ne pas revenir « à l’ancienne façon de faire ».

De son côté, le président et chef de la direction de PASC, Michael Graydon, a souligné que les détaillants et fournisseurs ne partageaient pas toujours le même point de vue, mais que le code de conduite aiderait à bâtir une chaîne d’approvisionnement fondée sur la confiance mutuelle et traiterait les entreprises de toutes tailles de façon équitable.