New Look vendu à un groupe d’investisseurs pour 800 millions

(Montréal) Un groupe d’investisseurs incluant la Caisse de dépôt et placement du Québec a conclu une entente pour acheter Groupe Vision New Look dans le cadre d’une transaction qui évalue l’entreprise à environ 800 millions.

La Presse Canadienne

En vertu de cet accord, le groupe, qui comprend également la société de capital-investissement FFL Partners et la famille du Dr H. Doug Barnes, paiera 50 $ en espèces par action de New Look.

Les actions de la société ont clôturé à 39,63 $ à la Bourse de Toronto, jeudi.

New Look vend des lunettes avec ou sans ordonnance, des verres de contact et des lunettes de soleil.

Elle dispose d’un réseau de 406 magasins sous plusieurs enseignes, dont Lunetterie NewLook, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris et Edward Beiner.

La transaction, qui nécessite notamment l’approbation des actionnaires, devrait être conclue au premier semestre de cette année.