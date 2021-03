De jeunes employés de Goldman Sachs réclament la semaine de 80 heures

(New York) Un groupe d’analystes fraîchement embauchés à la banque d’affaires Goldman Sachs a préparé une présentation très officielle se plaignant des longues heures et du stress de leur travail et suggérant qu’une semaine de 80 heures serait plus appropriée.