Hexo réduit sa perte et double presque ses revenus

(Ottawa) Hexo a affiché jeudi une perte de 20,8 millions au cours de son plus récent trimestre, mais ses revenus ont presque doublé par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le producteur de cannabis d’Ottawa a précisé que sa perte par action se chiffrait à 17 cents pour le trimestre clos le 31 janvier. En comparaison, il avait réalisé une perte de 298,2 millions, ou 4,52 $ par action, au deuxième trimestre précédent, pour lequel il avait inscrit d’importantes dépenses liées à son amortissement et à des actifs intangibles.

Les revenus nets ont totalisé près de 32,9 millions, soit largement plus que ceux de 17 millions de la même période un an plus tôt.

Le mois dernier, Hexo a annoncé avoir conclu une entente pour racheter son concurrent Zenabis Global, une transaction évaluée à 235 millions qui lui permettra de s’implanter en Europe et de raffermir ses activités sur le marché canadien.

Le chef de la direction et cofondateur de Hexo, Sébastien St-Louis, a affirmé que l’entente avec Zenabis lui permettrait d’accélérer sa croissance au Canada et à l’international.