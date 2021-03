Grande entrevue Stéphane Leblanc

Au cœur de la révolution du scandium

Rio Tinto Fer et Titane est méconnue au Québec. L’entreprise y exploite pourtant depuis 70 ans un gisement d’ilménite à Havre-Saint-Pierre et transforme ce minerai, à Sorel-Tracy, en poudre de titane, en titane métal et en acier. C’est aussi à Sorel que commencera sous peu la production de scandium — un métal rare — fabriqué à partir des résidus de la transformation de l’ilménite. Stéphane Leblanc, directeur général du groupe mondial, explique les avancées qu’il souhaite réaliser avec cette première usine en Amérique du Nord.