(Berlin) Le géant allemand de l’automobile Volkswagen a annoncé dimanche un plan de suppression d’emplois non chiffré, mais qui pourrait concerner jusqu’à 5000 postes d’ici fin 2023 dans le cadre d’une réduction des coûts destinée à financer la transition vers l’électrique.

Agence France-Presse

Le groupe a fait part dans un communiqué d’un accord avec le comité d’entreprise sur « un ensemble complet de mesures de régulation par l’âge » de sa masse salariale.

Volkswagen s’attend à ce que « jusqu’à 900 salariés » optent pour une formule de retraite anticipée à court terme, tandis qu’un « nombre à quatre chiffres » dans le bas de la fourchette, selon une expression consacrée pour désigner entre 2000 et 4000 personnes, quitterait l’entreprise dans le cadre d’une cessation progressive d’activité.

Ces départs non remplacés doivent « contribuer de manière importante à une gestion rigoureuse des coûts », explique le groupe engagé dans une coûteuse transition vers la production de modèles électriques et, à plus long terme, de voitures autonomes.

« Grâce à notre haut niveau d’investissement dans l’expansion de l’électromobiliste et de la numérisation, Volkswagen a pu s’établir comme pionnier du changement automobile. Nous voulons maintenant renforcer notre position de force. Cela nécessitera la poursuite d’une gestion stricte des coûts afin de financer les investissements nécessaires à l’avenir », explique le directeur des ressources humaines, Gunnar Killian, cité dans le communiqué.

Il estime que cette nouvelle cure d’austérité « apporte la bonne réponse à cette question ».

Volkswagen, relégué par Toyota en 2020 à la deuxième place du marché mondial, a vendu plus de 9,3 millions de véhicules, un chiffre en baisse de 15 % par rapport à 2019.

Comme tous les constructeurs, le groupe aux 12 marques a souffert de l’impact de la crise sanitaire, mais s’attend pour 2021 à une « hausse significative » de son chiffre d’affaires malgré la persistance de la pandémie.

Le nouveau plan de suppressions d’emploi vient compléter une réduction de jusqu’à 7000 postes annoncée en 2019 pour la marque éponyme phare du groupe.

La marque Volkswagen a annoncé récemment qu’elle comptait atteindre d’ici 2030 une part électrique dans ses ventes européennes de 70 %, deux fois plus qu’annoncé jusqu’ici, accélérant sa transition face à une législation de plus en plus stricte.

Le patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, ne cache pas son ambition de vouloir rattraper le succès de Tesla, devenu la référence dans l’univers des voitures électriques.

Il développera sa stratégie concernant la voiture électrique lors d’une conférence baptisée « Power day », organisée pour la première fois lundi et que les spécialistes comparent au « Battery day », grand-rendez-vous annuel du patron de Tesla, Elon Musk.