Gazoduc et usine de liquéfaction de gaz

GNL Québec pourrait coûter 1,5 milliard à Hydro

La construction d’un gazoduc et d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay entraînerait un manque à gagner de 1,5 milliard de dollars pour Hydro-Québec et une hausse de tarifs de 2,5 % pour les clients de la société d’État, dénonce une coalition de groupes environnementaux et citoyens.