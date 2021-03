Fondée en 1991, l’entreprise Varitron établie à Saint-Hubert, en banlieue sud de Montréal, compte quelque 300 employés et est également présente à Granby, Mirabel et Bromont.

(Montréal) Le fournisseur québécois de services manufacturiers électronique Varitron sera désormais contrôlé par des intérêts américains, après avoir accepté une offre d’achat présentée par East West Manufacturing.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Le montant de la transaction annoncée mercredi n’a pas été précisé.

Dans un communiqué, le fondateur et président du conseil d’administration de Varitron, Michel Farley, a souligné que la transaction permettrait à la société d’avoir « accès à plus de ressources, d’expertise et de capacités de production ».

L’entreprise, qui offre un bouquet de services de fabrication électronique, est présente dans de nombreux secteurs comme la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’intégration de systèmes, l’automatisation, les télécommunications et la santé.

Elle était détenue à hauteur de 28 % par Investissement Québec, le bras financier de l’État québécois.

De son côté, East West, dont le siège social se trouve à Atlanta, est présente dans le marché nord-américain ainsi qu’en Europe. Elle a fait valoir que cette transaction lui permettait d’ajouter des activités « bien établies au Canada » pour renforcer « ses capacités de fabrication d’équipements électroniques en Amérique du Nord ».