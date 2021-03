Le propriétaire des chaînes de supermarchés Sobeys et IGA, ainsi que d’autres enseignes, a vu son profit par action se chiffrer à 66 cents pour le trimestre clos le 30 janvier. En comparaison, son bénéfice par action avait été de 45 cents pour la même période l’an dernier.

(Stellarton) Empire Company a affiché mercredi un profit de 176,3 millions pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 120,5 millions réalisé lors de la même période un an plus tôt, grâce à de meilleures ventes.

La Presse Canadienne

Le propriétaire des chaînes de supermarchés Sobeys et IGA, ainsi que d’autres enseignes, a vu son profit par action se chiffrer à 66 cents pour le trimestre clos le 30 janvier. En comparaison, son bénéfice par action avait été de 45 cents pour la même période l’an dernier.

Les revenus de ce qui était le troisième trimestre d’Empire ont totalisé près de 7,02 milliards, en hausse par rapport à ceux de 6,40 milliards de l’an dernier. Les ventes des magasins ouverts depuis au moins un an ont grimpé de 10,7 %.

Empire a attribué la croissance des ventes à l’impact de la COVID-19, à la hausse de ses parts du marché et à l’expansion de ses enseignes FreshCo dans l’Ouest canadien et Farm Boy en Ontario.

Les gains ont été partiellement contrebalancés par une baisse des ventes de carburant et les fermetures temporaires de magasins dans l’Ouest, pendant que certains magasins étaient convertis en FreshCo.

Les ventes en ligne d’Empire ont progressé de 315 % au troisième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt.