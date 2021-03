Rémi Lalonde, PDG de Résolu

Peu d’espoir de reprise pour les usines d’Amos et de Baie-Comeau

Après avoir occupé différentes fonctions au sein de l’entreprise, dont celle de chef de la direction financière, Rémi Lalonde est depuis maintenant une semaine le nouveau PDG de Produits forestiers Résolu. Il s’est donné pour mission de poursuivre la transformation de l’entreprise et de développer la plateforme industrielle de l’avenir, mais avec un futur incertain pour les usines de papier journal d’Amos et de Baie-Comeau, fermées depuis près d’un an en raison de l’effondrement de la demande de papier journal.