Onex gère et investit de l’argent pour le compte de ses actionnaires, d’investisseurs institutionnels et de clients fortunés. Elle est aussi la propriétaire du transporteur aérien WestJet et de la firme de gestion de patrimoine Gluskin Sheff, entre autres.

(Toronto) Le conglomérat Onex a affiché vendredi un profit du quatrième trimestre en hausse par rapport à la même période un an plus tôt, soutenu par les gains dans ses investissements en capital et en crédit.

La Presse Canadienne

La société de portefeuille torontoise a réalisé un profit net de 597 millions US, soit 6,61 $ US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre.

En comparaison, elle avait engrangé un bénéfice net de 187 millions US, ou 1,86 $ US par action, pour le quatrième trimestre de 2019.

En excluant certains éléments, Onex a réalisé un profit de 708 millions US, ou 7,72 $ US par action, pour son quatrième trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 221 millions US, ou 2,04 $ US par action, un an plus tôt.

