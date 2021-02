L’actif net du fonds d’investissement se chiffrait à 2,273 milliards au 31 décembre, en baisse de 1,5 % par rapport à un actif net de 2,308 milliards à la même date un an plus tôt.

Capital régional et coopératif Desjardins affiche un rendement annuel de 2,1 %

(Montréal) Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a fait état jeudi d’un bénéfice net de 46,4 millions pour 2020, qui l’a aidé à afficher un rendement annuel de 2,1 %.

La Presse Canadienne

L’actif net du fonds d’investissement se chiffrait à 2,273 milliards au 31 décembre, en baisse de 1,5 % par rapport à un actif net de 2,308 milliards à la même date un an plus tôt.

CRCD avait affiché un rendement de 3,8 % et un bénéfice net de 81 millions pour son exercice 2019.

Malgré tout, le cours de l’action de Capital régional et coopératif Desjardins a avancé de 28 cents sur un an, pour atteindre 16,22 $ au dernier jour de 2020.

CRCD a fait valoir que les résultats de 2020 étaient essentiellement attribuables à son portefeuille d’investissements à impact économique québécois et à celui des autres investissements, qui ont généré des rendements respectifs de 3,6 % et de 4,8 %.

Le fonds d’investissement a profité de la reprise, au deuxième semestre de l’année, des activités de plusieurs des entreprises qui se trouvent dans son portefeuille, après une première moitié d’année qui avait vu le cours de son action reculer à 15,07 $ au 30 juin.

Sur une période de sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement composé du titre est de 4,8 %, a précisé le fonds.

Au 31 décembre, 551 entreprises, coopératives et fonds bénéficiaient d’engagements de 1,5 milliard par Capital régional et coopératif Desjardins et ses fonds partenaires, dont 211 millions ont été engagés en 2020.