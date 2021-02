(Halifax) WildBrain a affiché mercredi un bénéfice de 11,3 millions pour son deuxième trimestre, comparativement à une perte pour la même période un an plus tôt, et ses revenus se sont améliorés.

La Presse Canadienne

La société de divertissement audiovisuel pour enfants, anciennement connue sous le nom de DHX, a précisé que son bénéfice par action s’était chiffré à 7 cents pour le trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, elle avait réalisé une perte de 2,3 millions, ou 2 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 142,3 millions, comparativement à 122,1 millions un an plus tôt.

Wildbrain a expliqué que l’augmentation des revenus était attribuable à la croissance des produits de la production et distribution de contenu, qui ont plus que doublé en atteignant 68,5 millions par rapport à 34,1 millions un an plus tôt. Ces revenus ont été stimulés par une expansion du contenu de Peanuts ainsi qu’à la concession de licences de la bibliothèque d’émissions spéciales classiques de Peanuts à Apple.

Les revenus des activités de diffusion numérique Wildbrain Spark ont atteint 15,5 millions au deuxième trimestre, comparativement à 8,9 millions au premier trimestre, mais en baisse par rapport à ceux de 24,2 millions d’il y a un an.

Les revenus des produits de consommation ont pour part atteint 46,4 millions au plus récent trimestre, en baisse par rapport à ceux de 51,5 millions de la même période un an plus tôt.