Le laboratoire de recherche Caprion-HistoGeneX, dont le siège social est à Montréal, annonce ce mardi qu’il change de nom pour devenir CellCarta. À la suite de la fusion en 2019 de la québécoise Caprion Biosciences et de belge la HistoGeneX, basée à Anvers, l’entreprise a décidé d’avoir une marque unique.

Isabelle Dubé

La Presse

CellCarta est un fournisseur de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l’industrie biopharmaceutique. Soutenue par le fonds privé américain Arsenal Capital Partners, toutes ses équipes scientifiques à travers le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie ou en Chine, travailleront maintenant sous une seule identité.

« CellCarta incarne tout ce que nous faisons, ce qui consiste à cartographier les différences entre les cellules et, en fin de compte, entre les individus, afin que nos partenaires puissent développer des thérapies meilleures et plus ciblées », a commenté dans un communiqué Nick Wright, président et directeur général de l’exploitation de CellCarta.

La nouvelle identité a été développée en collaboration avec la firme-conseil en stratégie et identité de marque BrandBourg, dont les bureaux sont à Montréal et Toronto.

CellCarta est active dans le monde entier et emploie plus de 700 personnes dans ses 9 établissements. Récemment, l’entreprise a étendu ses capacités scientifiques et sa présence géographique grâce à l’acquisition de Clinical Logistics Inc., basée en Nouvelle-Écosse, et de Mosaic Laboratories LLC, basée en Californie.

« Notre mission est d’être le partenaire mondial de premier choix pour les sociétés biopharmaceutiques à la recherche de solutions médicales de précision afin d’assurer un avenir plus sain pour nous tous », a soutenu Martin LeBlanc, chef de la direction de CellCarta.