Donald Trump retourne à une entreprise familiale en difficulté

(New York) Donald Trump s’attarde de nouveau à une entreprise familiale qui est ravagée par les fermetures et les restrictions en situation de pandémie, les revenus ayant été en chute de plus de 40 % dans sa propriété de golf de Doral, son hôtel à Washington et ses deux complexes hôteliers écossais au cours de la dernière année.