Amazon a notamment indiqué qu’elle ouvrira son plus important centre de tri dans la province cette année, qui sera situé à Coteau-du-Lac et dont la superficie sera supérieure à 48 000 pieds carrés.

(Montréal) Alors que de plus en plus de consommateurs effectuent leurs emplettes en ligne, Amazon étend son empreinte au Québec en précisant ses intentions d’investissement, qui porteront sur un total de cinq sites et qui devraient créer plus de 1000 emplois.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Quelques semaines après avoir inauguré un centre de tri à Longueuil, en banlieue sud de Montréal, la multinationale américaine a fait savoir, mardi, qu’elle en ouvrira un autre plus tard cette année à Coteau-du-Lac — son plus important dans la province avec une superficie de plus d’un demi-million de pieds carrés.

> À lire aussi : Logistique | Coteau-du-Lac attire Amazon et Canadian Tire

Ces sites s’ajouteront à trois postes de livraison, qui constituent la dernière étape du processus entourant l’expédition des commandes.

« Nos nouvelles installations nous aideront à répondre à la demande croissante d’excellents produits et de délais de livraison plus rapides émise par les clients », a souligné dans un communiqué Jean-François Héroux, directeur de site pour Amazon Canada.

Celui-ci n’était pas disponible pour accorder des entrevues. De plus, l’entreprise n’avait pas chiffré l’ampleur de ses investissements dans la province.

Amazon avait inauguré son premier « centre d’opérations » au Québec en juillet dernier dans l’arrondissement montréalais de Lachine. Environ 300 salariés y travaillent.

Sans tambour ni trompette, les activités du premier centre de tri d’Amazon au Québec avaient démarré à Longueuil dans un complexe d’environ 200 000 pieds carrés.

Au-delà de 1000 personnes devraient travailler dans ces deux centres à terme, selon Amazon, qui a évoqué une « rémunération concurrentielle, des avantages sociaux de premier plan dans l’industrie et des possibilités d’avancement professionnel ».

En ce qui a trait aux postes de livraison, les activités des deux premiers démarreront plus tard cette année à Laval et Lachine. Un troisième poste de livraison verra également le jour sur le territoire de l’île Jésus l’an prochain.

La multinationale a fait miroiter des « centaines de postes » à temps plein et à temps partiel.

Au cours d’un entretien téléphonique, le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, Stéphane Drouin, ne s’est pas alarmé de voir Amazon accroître sa présence physique dans la province, soulignant que le géant du web était déjà bien présent en ligne.

« C’est certain qu’Amazon représente une concurrence importante pour les détaillants québécois, a-t-il dit. Pour les détaillants du Québec, cela les oblige de continuer à implanter de nouvelles pratiques. »