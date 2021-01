Écrasements des 737 MAX

Accusé de fraude, Boeing va verser 2,5 milliards

(New York) Boeing, officiellement accusé jeudi d’avoir induit les autorités en erreur lors du processus d’approbation du 737 MAX, a reconnu sa responsabilité et accepté de verser plus de 2,5 milliards de dollars pour solder certaines poursuites.