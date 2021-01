(Toronto) La Banque TD a indiqué jeudi s’être entendue pour acquérir la société canadienne de financement direct d’équipement de Wells Fargo au Canada.

La Presse Canadienne

Les détails financiers de l’accord n’étaient pas immédiatement disponibles.

La TD a fait valoir que l’acquisition augmenterait ses activités de financement d’équipement au Canada et étendrait sa présence dans les marchés clés.

L’entreprise canadienne de financement direct d’équipement de Wells Fargo est établie à Mississauga, en Ontario, et compte des bureaux régionaux à travers le pays, notamment à Montréal et à Calgary.

Elle offre des prêts et des contrats de location pour de l’équipement commercial et compte 1,5 milliard d’actifs et plus de 120 employés.

La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2021, sous réserve des approbations en vertu de la réglementation et de la Loi sur la concurrence, ainsi que d’autres conditions de clôture habituelles.