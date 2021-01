(Calgary) Shaw Communications a affiché mercredi un bénéfice de 163 millions pour son premier trimestre, en hausse par rapport à celui de 162 millions de la même période un an plus tôt, malgré une baisse de ses revenus.

La Presse Canadienne

La société de câblodistribution et de communications sans fil a précisé que son bénéfice par action avait été de 31 cents pour le trimestre clos le 30 novembre, ce qui était inchangé par rapport à la même période l’année précédente.

Les revenus ont totalisé 1,37 milliard, en baisse par rapport à ceux de 1,38 milliard réalisés un an plus tôt.

Les activités filaires des consommateurs et des entreprises de Shaw ont généré des revenus de près de 1,06 milliard, en baisse par rapport à 1,07 milliard un an plus tôt.

Du côté des activités sans fil, les revenus se sont chiffrés à 317 millions, en baisse par rapport à ceux de 318 millions du même trimestre de l’exercice précédent. Les revenus des services sans fil ont grimpé, mais leur croissance a été plus que contrebalancée par une baisse des revenus d’équipement.

La base d’abonnés sans fil de Shaw a enregistré une croissance record, accueillant 101 000 nouveaux clients — soit 87 300 abonnés aux services postpayés et 13 700 abonnées aux services prépayés.