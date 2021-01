Assurance

UnitedHealth rachète Change Healthcare pour plus de 7,8 milliards US

(New York) L’assureur UnitedHealth a annoncé mercredi le rachat de la société spécialisée dans le traitement et l’analyse de données et paiements dans le secteur de la santé Change Healthcare pour 7,84 milliards de dollars US afin de la fusionner avec sa filiale OptumInsight.