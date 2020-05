(San Francisco) « Pour une fois, “Don’t Do It”… Ne prétendez pas qu’il n’y a pas un problème en Amérique », a tweeté Nike vendredi soir dans un message qui détourne son slogan « Just Do It », en référence à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain dont le décès aux mains de la police suscite une vague d’émeutes aux États-Unis.

Agence France-Presse

Fait exceptionnel, son concurrent Adidas a retweeté le message, avec ces mots : « Ensemble nous allons de l’avant. Ensemble nous changeons des choses ».

Vendredi soir, des manifestations ont été organisées dans plusieurs grandes villes américaines pour exiger que justice soit rendue pour George Floyd, dont l’arrestation mortelle a été filmée dans une vidéo devenue viral.

On y voit le policier blanc Derek Chauvin maintenir son genou pendant de longues minutes sur le cou du quadragénaire noir.

« N’ignorez pas le racisme. N’acceptez pas que des vies innocentes soient prises. Ne trouvez pas d’excuses. Ne faites pas comme si cela ne vous concernait pas », continue la vidéo de Nike de simples lettres blanches sur fond noir.

L’équipementier américain Nike est un habitué des campagnes publicitaires engagées.

En 2018, il avait indiqué avoir atteint un niveau « record » d’adhésion des consommateurs après avoir diffusé des annonces utilisant le visage du joueur de football américain Colin Kaepernick, connu pour avoir protesté contre les violences racistes.

Ce joueur avait décidé de mettre un genou à terre pendant l’hymne national avant les rencontres de NFL pour dénoncer les violences policières racistes, un geste imité ensuite par plusieurs autres joueurs.

La marque à la virgule avait initialement déclenché un tollé en révélant le choix de cet ancien joueur de l’équipe des 49ers de San Francisco pour célébrer le 30e anniversaire de son slogan emblématique : « Just Do It ».