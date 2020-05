La fin pour le CEFRIO

Le Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) mettra fin à ses activités le 30 juin. Créée en 1987, cette organisation indépendante, partenaire du ministère de l’Économie et de l’Innovation, appuie les PME, les grandes entreprises et les services publiques dans leur innovation numérique. Les projets de développement et d’implantation se font avec la collaboration de chercheurs notamment. L’organisme est conséquemment une source de statistiques sur le monde technologique grâce aux enquêtes qu’il mène.