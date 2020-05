Lightspeed affiche une perte de 18,6 millions

L’action de Lightspeed POS a pris plus de 35 % jeudi, après que la société de solutions de paiements a indiqué que les revenus de son plus récent trimestre avaient augmenté de 70 % par rapport à il y a un an, la demande pour ses offres de commerce électronique ayant grimpé en flèche dans la foulée de la pandémie de COVID-19.